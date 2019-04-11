Трамп уверен в победе на президентских выборах

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в своей победе на президентских выборах 2020 года.
Трамп назвал своими единственными противниками демократов и СМИ, которые, по его мнению, находятся в сговоре.
"Люди не хотят слышать об импичменте. Единственный, кто хочет говорить об импичменте, это лживые СМИ и демократы, которые в основном и работают на эти СМИ. Я смотрю на это так: демократы работают со СМИ", - заявил американский лидер.
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Напомним, в июне Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй президентский срок на выборах в 2020 году.
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Источник: korrespondent.net
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