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04. 11. 2019

Трамп уверен в победе на президентских выборах


Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в своей победе на президентских выборах 2020 года. 
 
По словам американского лидера, результаты опросов на его стороне, поэтому он "совершенно уверен", что граждане США его переизберут.

Трамп назвал своими единственными противниками демократов и СМИ, которые, по его мнению, находятся в сговоре.

"Люди не хотят слышать об импичменте. Единственный, кто хочет говорить об импичменте, это лживые СМИ и демократы, которые в основном и работают на эти СМИ. Я смотрю на это так: демократы работают со СМИ", - заявил американский лидер.

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Напомним, в июне Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй президентский срок на выборах в 2020 году. 

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Источник: korrespondent.net
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