Кабмин провел ряд кадровых назначений



Кабинет министров на внеочередном заседании в воскресенье, 3 ноября, принял ряд кадровых решений, сообщает пресс-служба правительства.



Так, Кабмин назначил Сергея Масличенко заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.



Также был уволен с должности главы Государственного космического агентства Павел Дехтяренко и объявлен конкурс на занятие должности главы Государственного космического агентства.



Кроме того, правительство временно возложило исполнение обязанностей генерального директора Государственного авиационного предприятия Украина на Александра Пономаренко.



Также объявлены конкурсы на должности государственных секретарей Минэкоэнерго и Минрегиона, председателя Государственной экологической инспекции, должности заместителя председателя Государственной фискальной службы.



Кабмин согласовал назначение глав пяти ОГА



Напомним, 3 ноября Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению.

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Источник: korrespondent.net