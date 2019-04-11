На днях опубликуют показания свидетелей по делу об импичменте Трампа

Стенограммы показаний свидетелей, которые были допрошены в рамках проводимой демократами процедуры импичмента президента Дональда Трампа, вероятно, будут опубликованы в течение ближайших пяти дней. Об этом заявила член спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США демократ Джеки Спиер в интервью CBS.
Импичмент Трампа поддерживают почти 50% американцев – опрос
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость