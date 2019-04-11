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04. 11. 2019

На днях опубликуют показания свидетелей по делу об импичменте Трампа


Стенограммы показаний свидетелей, которые были допрошены в рамках проводимой демократами процедуры импичмента президента Дональда Трампа, вероятно, будут опубликованы в течение ближайших пяти дней. Об этом заявила член спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США демократ Джеки Спиер в интервью CBS.
 
"Не знаю, будут ли они все опубликованы за один день, но они много расскажут американскому народу", - сказала Спиер.
 
Конгрессмен Джим Хаймс, входящий в состав спецкомитета, заявил, что публичная стадия слушаний в рамках процедуры импичмента может начаться в ближайшие две-три недели.

Импичмент Трампа поддерживают почти 50% американцев – опрос
 
Напомним, 31 октября палата представителей США приняла резолюцию в поддержку процедуры импичмента Трампу. Документ предписывает профильным комитетам продолжать расследования о том, есть ли факты для импичмента главы государства. На практике разбирательства начались еще в конце сентября.

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Источник: korrespondent.net
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