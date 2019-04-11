Итоги 03.11: Скандал с Кивой и отъезд Бабченко



Бабченко уехал из Украины

Российский журналист Аркадий Бабченко, "убийство" которого в мае 2018 года в Киеве инсценировала СБУ, заявил, что уехал из Украины в Израиль.

"Если Украина выберет "кандидата Х" – я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране – я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю"". Ровно полгода назад написано… Я сказал. Я сделал", – написал Бабченко на своей странице в Facebook.

"Портнов приехал – Бабченко уехал", – добавил журналист. По его словам, он не захотел ждать "начнется или не начнется в рамках новой концепции "мир-дружба-жвачка" обмен экстрадициями".

Кива пригрозил "отрезать голову" за вопрос об охране

Депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива пригрозил "отрезать голову" мужчине за вопрос о его охране, с которой политик передвигается.

На вопрос мужчины "Вы от народа прячетесь?" во время того, как Кива в окружении охраны садился в свою машину, нардеп заявил "Ты что, дурак бл***, я тебе сейчас голову отрежу, с*ка".





Нардеп заявил, что по поводу инцидента обратился в Национальную полицию. По его словам, на прошлой неделе за ним "бегала группа провокаторов" и видео является частью того, что они сняли.

Трамп заявил о "хороших отношениях" с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что его отношения с Украиной "очень хорошие".

"Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Люди не понимают, я могу ладить (с другими государствами, - ред.)", - сказал он и добавил, что его поддержка Украины тоже "очень хорошая".

Apple пригрозила владельцам старых iPhone отключением интернета

Компания Apple предупредила пользователей устаревших iPhone и iPad, что если они не обновят свои устройства до последней версии программного обеспечения iOS, то останутся без доступа в интернет.

Угроза касается обладателей гаджетов, произведенных до 2012 года. Если не обновиться до полуночи 3 ноября по Гринвичу (2:00 4 ноября по Киеву), то придется выполнять резервное копирование и восстановление с помощью компьютера.

Ирина Луценко решила уйти из Рады

Народный депутат от фракции Европейская солидарность Ирина Луценко, супруга бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, написала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата.

Луценко написала заявление в связи с состоянием здоровья и планирует работать в парламенте на ближайшей пленарной неделе.

Ученые назвали самое безжизненное место на Земле

Группа ученых из университета Париж-Сюд во Франции опровергла возможность существования каких-либо бактерий в долине Даллол в Эфиопии.

По словам ученых, наличие воды на поверхности планеты часто приводят в качестве критерия обитаемости. Тем не менее их исследование представляет доказательство того, что на поверхности Земли существуют совершенно безжизненные места даже при наличии воды.

Все дело в том, что вода в местности долины представляет собой горячий (до 109 градусов Цельсия), крайне кислый (pH~0) и соленый раствор с преобладанием магния. Такой состав воды заставляет живые клетки разрушаться.

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Источник: korrespondent.net