Лента RSS
Подписаться на ленту
04 ноября 2019, понедельник, 10:12
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,29
04. 11. 2019

Стало известно, где в Украине начнут тестировать 5G

В Украине компания-производитель телеком-оборудования из Швеции и один из украинских мобильных операторов могут начать тестировать 5G уже в этом году. Об этом сообщает портал internet.ua в понедельник, 4 ноября.

Эксперимент планируют реализовать в шести городах - Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Черкассах и Львове.

Нацкомиссия по регулированию связи и информации уже согласовала меры безопасности для испытаний интернета пятого поколения, чтобы избежать риска для здоровья людей и животных.

Предварительно, 5G в тестовом режиме планируют запустить с первого декабря 2019 года, но пока что утвержденного графика нет.

Напомним, что ранее Монако первым обеспечило полное покрытие 5G. Мобильный оператор Monaco Telecom установил 23 антенны 5G, которые покрывают все 2,6 кв. км территории княжества.

5G в Украине. Когда ожидать революцию

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.