Стало известно, где в Украине начнут тестировать 5G

В Украине компания-производитель телеком-оборудования из Швеции и один из украинских мобильных операторов могут начать тестировать 5G уже в этом году. Об этом сообщает портал internet.ua в понедельник, 4 ноября.

Эксперимент планируют реализовать в шести городах - Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Черкассах и Львове.

Нацкомиссия по регулированию связи и информации уже согласовала меры безопасности для испытаний интернета пятого поколения, чтобы избежать риска для здоровья людей и животных.

Предварительно, 5G в тестовом режиме планируют запустить с первого декабря 2019 года, но пока что утвержденного графика нет.

Напомним, что ранее Монако первым обеспечило полное покрытие 5G. Мобильный оператор Monaco Telecom установил 23 антенны 5G, которые покрывают все 2,6 кв. км территории княжества.

5G в Украине. Когда ожидать революцию

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Источник: korrespondent.net