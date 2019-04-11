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04. 11. 2019

Сутки в ООС: 14 обстрелов, один военный ранен

За сутки 3 ноября сепаратисты 14 раз нарушили режим прекращения огня: они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в понедельник, 4 ноября.

За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела: у Песков и Пищевика - из РПГ и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Водяного, что на Приазовье - из гранатометов различных систем; у Павлополя - из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафиксировано десять вражеских обстрелов: неподалеку Новолуганского - из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов; вблизи Хутора Свободного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия; в районе Золотого (за пределами участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов; трижды возле Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Зайцевого - из СПГ, стрелкового оружия и автоматических гранатометов; неподалеку от Южного - из крупнокалиберных пулеметов и ручных и станковых противотанковых гранатометов; у Новозвановки - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, что за сутки 2 ноября сепаратисты 15 раз нарушили режим прекращения огня. Двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

Также сообщалось, что за сутки 1 ноября сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь.

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Источник: korrespondent.net
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