Суд блокировал запрет Трампа на въезд мигрантам без медстраховки

Действие указа президента США Дональда Трампа, запрещающего въезд в страну мигрантам, не способным оплачивать медицинские счета, приостановлено. Соответствующее решение вынес Федеральный суд в Портленде в штате Орегон, сообщает Deutsche Welle в понедельник, 4 ноября.

В суд с иском обратились семь граждан США и некоммерческая организация. Они считали, что указ Трампа помешает прибытию двух третей потенциальных легальных мигрантов, а также существенно сократит количество лиц, въезжающих в страну по семейным визам.

"Запрет, который начинает действовать вечером, разделил бы семьи и сократил бы на две трети количество мигрантов, прибывающих на основе green card", - заявила представительница центра Justice Action Эстер Сун, которая представляла интересы истцов.

Запрет Трампа должен был распространяться только на людей, которые подают заявки на получение миграционных виз для въезда в страну, но не на тех, кто уже находится в США. Также эта норма не действует в отношении лиц, имеющих вид на жительство в США, ищущих убежища, беженцев и детей. В то же время эта норма действует для родителей, мужчин и женщин американских граждан.

Ранее стало известно, что Украина занимает третье место в списке стран, граждане которых получили убежище на территории США в 2018 году. Чаще чем украинцы, убежище в США в прошлом году просили только жители Конго и Мьянмы.

Также сообщалось, что Трамп резко понизил лимит приема беженцев в США. Допуск не более 18 тысяч беженцев в США является обоснованным с гуманитарной точки зрения и отвечает национальным интересам, говорится в распоряжении Трампа.

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Источник: korrespondent.net