Неподалеку от песчаного карьера Херсонского морского торгового порта в Днепре зафиксировали массовый мор рыбы. Об этом в Facebook сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев в понедельник, 4 ноября.

Он поручил своему заместителю Сергею Козырю, Департаменту экологии Херсонской ОГА, а также природоохранным и правоохранительным органам области срочно разобраться в ситуации.

Глава ОГА отметил, что виновные в море рыбы будут привлечены к ответственности для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Cмотрите фотогалерею: На Херсонщине произошел массовый мор рыбы в Днепре

Ранее сообщалось, что в Житомирской области по неизвестным причинам вымирает рыба. Специалисты отобрали пробы воды и образцы погибшей рыбы, которые направлены на исследование для установления причины гибели.

Аналогичная ситуация была зафиксирована в Винницкой области. Мор там продолжался дольше недели.

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Источник: korrespondent.net