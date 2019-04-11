Неподалеку от песчаного карьера Херсонского морского торгового порта в Днепре зафиксировали массовый мор рыбы. Об этом в Facebook сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев в понедельник, 4 ноября.
Он поручил своему заместителю Сергею Козырю, Департаменту экологии Херсонской ОГА, а также природоохранным и правоохранительным органам области срочно разобраться в ситуации.
Глава ОГА отметил, что виновные в море рыбы будут привлечены к ответственности для предотвращения подобных ситуаций в будущем.
Cмотрите фотогалерею: На Херсонщине произошел массовый мор рыбы в Днепре
Ранее сообщалось, что в Житомирской области по неизвестным причинам вымирает рыба. Специалисты отобрали пробы воды и образцы погибшей рыбы, которые направлены на исследование для установления причины гибели.
Аналогичная ситуация была зафиксирована в Винницкой области. Мор там продолжался дольше недели.
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Источник: korrespondent.net
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