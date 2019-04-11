В Петровском возможна провокация - штаб ООС

Данные о готовности сепаратистов начать несогласованное разведение сил в Петровском на Донбассе 4 ноября являются провокацией. Об этом сообщил пресс-центр Штаба ООС в Facebook в понедельник, 4 ноября.

В сообщении сказано, что накануне в нескольких СМИ появилась информация о готовности сепаратистов 4 ноября начать разведение сил в Петровском и запуске сигнальной ракеты в 12:00. В штабе подчеркивают, что это является "ничем иным как очередной провокацией".

"Выдавая воображаемое за желаемое, главари самопровозглашенных псевдообразований не соблюдают Минские договоренности и взятые на себя обязательства в формате Трехсторонней контактной группы по установлению устойчивого режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

Также в штабе отметили, что согласно данным отчета миссии ОБСЕ от 31.10.2019, последнее нарушение режима прекращения огня в пределах участка Петровское было зафиксировано 30 октября. Условием начала разведения сил является верификация ОБСЕ соблюдение режима полного прекращения огня в течение семи суток.

Напомним, во вторник отвод в Золотом начался, несмотря на заявления об обстрелах.

В штабе ООС сообщили подробности обстрела в Золотом-4, который произошел еще в понедельник, 28 октября. Также были опубликованы фото с места обстрела. Однако в среду президент Зеленский отрицал обстрелы в Золотом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net