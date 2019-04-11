На Киевщине произошел крупный пожар в фермерском хозяйстве

В селе Насташка Рокитнянского района произошел крупный пожар на территории фермерского хозяйства. Об этом сообщает управление ГСЧС в Киевской области в утренней сводке в понедельник, 4 ноября.
"3 ноября в 06:53 в селе Насташка Рокитнянского района на территории фермерского хозяйства в одноэтажном хозяйственном здании возник пожар. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
В результате пожара уничтожено перекрытие и крыша на площади 2 тыс. 500 кв. м. С огнем боролись 26 человек и пять единиц техники. Спасатели в 08:30 ликвидировали пожар.
Причина возгорания устанавливается.
Напомним, на прошлой неделе в одном из домов села Лишня в Киевской области взрыв разрушил часть здания. Из-за взрыва пострадал пенсионер, живший в доме.
Также сообщалось, что на заводе Потоки в Днепре произошел мощный взрыв и пожар. Ударная волна от взрыва была такой силы, что местные жители подумали, что это землетрясение.
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Источник: korrespondent.net
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