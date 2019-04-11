На Киевщине произошел крупный пожар в фермерском хозяйстве

В селе Насташка Рокитнянского района произошел крупный пожар на территории фермерского хозяйства. Об этом сообщает управление ГСЧС в Киевской области в утренней сводке в понедельник, 4 ноября.

"3 ноября в 06:53 в селе Насташка Рокитнянского района на территории фермерского хозяйства в одноэтажном хозяйственном здании возник пожар. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В результате пожара уничтожено перекрытие и крыша на площади 2 тыс. 500 кв. м. С огнем боролись 26 человек и пять единиц техники. Спасатели в 08:30 ликвидировали пожар.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, на прошлой неделе в одном из домов села Лишня в Киевской области взрыв разрушил часть здания. Из-за взрыва пострадал пенсионер, живший в доме.

Также сообщалось, что на заводе Потоки в Днепре произошел мощный взрыв и пожар. Ударная волна от взрыва была такой силы, что местные жители подумали, что это землетрясение.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net