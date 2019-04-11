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04. 11. 2019

В Непале автобус рухнул в реку с высоты 500 метров: 17 жертв

В центральной части Непала произошло ДТП с участием автобуса, в котором погибли не менее 17 человек, включая семерых детей, еще 50 получили травмы. Об этом сообщает Синьхуа в понедельник, 4 ноября.

Отмечается, что авария произошла в местечке Сукуте муниципалитета Чаутара Сангачокгади.

Заместитель суперинтенданта отделения полиции в районе Синдхупалчок Мадхав Кафле сегодня же сообщил, что пассажирский автобус около 13:15 по местному времени съехал с автомагистрали Аранико и сорвался с высоты 500 метров в реку Сункоши, когда направлялся в Катманду из соседнего района Долакха.

"Большое количество людей погибло, а оставшиеся пассажиры получили ранения", – сказал Кафле. Он добавил, что "пострадавшим оказывают медицинскую помощь в ближайшей больнице в соседнем районе Каврепаланчок".

Полиция расследует причину трагедии.

Накануне во Франции в ДТП попал автобус компании Flixbus, который выполнял рейс из Парижа в Лондон. Тогда пострадали около 30 человек. Среди пассажиров были граждане Франции, Росси, Испании и Ирландии.

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Источник: korrespondent.net
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