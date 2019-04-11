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04. 11. 2019

Луценко заявил, что вернулся в Киев

Бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил в соцсети, что вернулся в Украину из Лондона из-за состояния здоровья жены Ирины. Об этом он написал в комментарии под постом в Facebook  политолога Михаила Чаплыги.

"Уехали с баблом и показали нам фак: чета Луценко, Бабченко (с кошельком), Кононенко, Матиос... чуть ранее Гонтарева и Яресько... Знают толк в выражении "вовремя выйти из Игры с несгораемым баблом. Говорят, что вышедших на порядкт больше... вместе с баблом. Дальше будет треш", - написал Чаплыга. 

Первым же комментарием к посту  стала реплика Юрия Луценко.

"Миша, кончай исходить ядом. Я в Киеве. Жена перенесла тяжелые проблемы с сердцем", - написал он.

После этого автор поста удалил публикацию, объяснив, что проблемы со здоровьем являются "табу для сатиры".

                                            
 

Ранее СМИ сообщили, что Ирина Луценко намерена сложить мандат нардепа из-за проблем со здоровьем.

Как известно, в конце сентября Луценко уехал в Лондон на курсы английского языка.

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Источник: korrespondent.net
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