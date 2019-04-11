Кабмин отозвет своих представителей из наблюдательного совета Укрзализныци

Кабинет министров будет отзывать своих представителей из наблюдательного совета Укрзализныци. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью РБК-Украина в понедельник, 4 ноября.

Криклий рассказал, планируется ли смена руководителя во время разделения компании на три части, анонсированного ранее.

"Это все зависит от многих вещей, прежде всего, от наблюдательного совета. Он состоит из независимых членов, которые избирались номинационной комиссией, это в основном нерезиденты - в частности Шевки Аджунер, известный экономист Андерс Ослунд. Но есть и представители государства, их мы точно будем отзывать. Хотим заслушать результаты", - сказал он.

Министр также добавил, что к нынешнему руководителю Евгению Кравцову есть замечания.

"И тогда пусть наблюдательный совет принимает решение, поскольку есть замечания к руководителю. Но надо понять, действительно ли есть основания для того, чтобы что-то менять. У всего руководства Укрзализныци также действует контрактная система. Если не ошибаюсь, по контракту у главы компании остался примерно год", - резюмировал министр.

Ранее стало известно, что Укрзализныця сократит половину штата. В частности, Укрзализныця уволит штатных дровосеков, лесничих и танцоров. Под сокращение попадет также часть административного персонала.

Также сообщалось, что Укрзализныця готовится к размещению акций. Благодаря IPO планируется привлечь несколько миллиардов долларов в течение следующих 2-3 лет, говорят в компании.

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Источник: korrespondent.net