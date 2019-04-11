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04. 11. 2019

В Украине пройдут акции в годовщину смерти Гандзюк

В годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк в понедельник, 4 ноября, в ряде городов Украины и за границей состоятся акции "Год без Кати".
 
 "Радио Свобода"
 
"4 ноября мы снова выйдем на улицы наших городов для того, чтобы напомнить всем - и убийцам, и власти, и всем гражданам нашей страны: мы требуем справедливости", - сообщается на Facebook-странице инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?".
 
Акции начнутся в 19:00.
 
В Киеве активисты намерены прийти в Офис президента.
 
Активисты призвали президента Владимира Зеленского прийти на акцию и поставить свечу в память об активистке, а также использовать все рычаги влияния и проявить политическую волю для наказания заказчиков убийства Гандзюк.
 
В украине акции также запланированы в Херсоне, Одессе, Житомире, Харькове, Северодонецке, Луцке, Львове, Коростышеве, Хмельницком, Виннице, Днепре, Торецкое, Самборе, Сумах, Ровно, Кропивньцькому, Ужгороде, Черновцах, Тернополе, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Черкассах, Мариуполе и Запорожье.
 
За рубежом акции организовывают в Варшаве (Польша), Париже (Франция), Берлине и Карлсруэ (Германия), Риме (Италия), Брюсселе (Бельгия), Раковник (Чехия), Тель-Авиве (Израиль), Брно (Чехия), Вене (Австрия), Чикаго, Нью-Йорке, Айова Сити, Бостоне и Кремниевой долине (США), в Эстонии и в городах Канады.

Напомним, СБУ обещает в ближайшее время продемонстрировать результат в расследовании пяти уголовных производств, связанных с делом убийства Екатерины Гандзюк.

Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что скоро огласят важную информацию по расследованию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк. Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление – умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.

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Источник: korrespondent.net
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