Кремль заявил, что Украина не стремится договориться о транзите газа

Даже при наличии альтернативных маршрутов Россия не собирается отказываться от транзита газа через Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире российского телеканала Россия 1 в понедельник, 4 ноября.

Песков заявил, что у России скоро появятся возможности гарантированно осуществлять необходимые поставки потребителям на Западе за счет других альтернативных маршрутов.

"Использует ли Россия это? Однозначно нет. Президент Путин говорил, что мы не отказываемся от транзита через Украину, но мы не можем это делать, если этого не хотят сами наши украинские визави", - отметил Песков.

Песков подчеркнул, что продолжение транзита газа через территорию Украины необходимо для самой Украины - он утверждает, что "если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится".

"И, кроме того, как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если продолжается такая вакханалия в (Стокгольмском, - ред.) арбитраже. И Путин четко сказал, что, ребята, давайте, нужно сначала отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться", - добавил Песков.

Как сообщалось, ранее датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку Северного потока-2 по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Дания была последней страной, которая до сих пор не выдавала разрешение на строительство российского газопровода.

В свою очередь, глава Нафтогаза Андрей Коболев назвал ожидаемым решение Дании по Северному потоку-2.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net