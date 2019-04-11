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04. 11. 2019

Во время марафона в Николаеве на людей упала металлическая конструкция

На главной площади Николаева на людей упала металлическая конструкция, установленная для полумарафона города. Пострадали шестеро людей, сообщает в воскресенье, 3 ноября, пресс-служба полиции области.

Отмечается, что при падении конструкция задела граждан, стоящих рядом.

В результате инцидента, произошедшего 2 ноября, за медицинской помощью обратились пятеро граждан в возрасте от 35-ти до 61-го года, которые получили незначительные телесные повреждения.

Кроме того, 63-летняя женщина с переломом ключицы доставлена в больницу и после оказания необходимой помощи была отпущена по месту жительства на амбулаторное лечение.

Напомним, летом во время концерта в Одессе рухнула металлическая конструкция с установленным на ней звуковым оборудованием. 

А в Харькове оборвался канатный мост с людьми. Отдыхающие раскачивали канатный мост, и он не выдержал. Люди упали в воду вместе с ним. 

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Источник: korrespondent.net
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