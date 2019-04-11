Мощнейший шторм обрушился на западную Европу

На побережье Западной Европы обрушился мощнейший шторм Амели. Об этом в воскресенье, 3 ноября, сообщает BFMTV.

По данным издания, порывы ветра достигают 163 км/ч. Из-за бури без электричества остались около 140 000 домов. Кроме того, нарушено транспортное сообщение: на автострады и железнодорожные пути падают деревья.

По данным Euronews, шторм также ударил по Италии и Испании. 37-летняя жительница Майорки погибла, когда прогуливалась по городскому парку – ее привалило пальмой. В итальянском регионе Лигурия вышла из берегов река Вара.

"Подобного наводнения здесь никогда не было. Даже в 2011 году уровень воды в реке настолько не повышался. Затопило дорогу, все эти дома. Я помогаю людям эвакуироваться", - рассказывает Марко Траверсоне, мэр коммуны Сеста-Годано.

Также в городке Сан-Пьетро 60 человек оказались отрезанными от внешнего мира после того, как оползень разрушил дорогу.

Напомним, во Франции из-за наводнений, вызванных сильными дождями, погибли три человека.

А в испанской провинции Каталония, в результате сильных дождей произошло наводнение, в результате которого погиб один человек и еще две пропали без вести.

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Источник: korrespondent.net