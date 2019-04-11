Херсонские школьники устроили стрельбу

В Херсоне школьники устроили перестрелку посреди улицы. Об этом сообщает Типичный Херсон в понедельник, 4 ноября.

Инцидент произошел накануне во второй половине дня. В Детскую областную клиническую больницу доставили 15-летнего подростка с ранениями в зоне правого предплечья и правого бедра, причиной которых стали выстрелы из пневмата.



Выяснилось, что подростковые уличные "разборки" на улице Вишневой переросли в выяснение отношений при помощи оружия. Подробности инцидента уточняются.

Напомним, что ранее под Киевом подросток перевернулся на Land Cruiser и погиб. Парень решил взять авто родителей и вместе с тремя несовершеннолетними друзьями покататься на нем по селу.

Также сообщалось, что в запорожской школе подросток пытался задушить одноклассницу. Подросток нанес серию ударов кулаком девочке в голову, после чего начал ее душить. Одноклассники, находившиеся рядом не пытались остановить пытки, а лишь снимали происходящее на видео.

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Источник: korrespondent.net