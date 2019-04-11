Кинопремьеры недели: "Доктор Сон" и "Домой"

В кино можно посмотреть фильм ужасов по мотивам книги Стивена Кинга “Доктор Сон”, испанскую фантастическую мелодраму “Райские холмы”, украинские ленты - драму “Домой” и комедийный детектив “Напасть на 5 баксов”, анимационные фильмы - “Сельма в городе призраков” и “Тролль: история с хвостом”, мелодраматический экшн “Гонки на миллион”.

Доктор Сон

Доктор Сон / фото: youtube.com

Жанр: ужасы

Режиссер: Майк Фленеган

Актеры: Юэн МакГрегор, Ребекка Фергюсон, Джейкоб Трембле

Фильм снят по одноименному роману Стивена Кинга, является продолжением ленты “Сияние”. Действие происходит через 40 лет после описанных событий. Главный герой “Сияния” Дэнни Торранс после ужасных приключений в отеле “Оверлук”, где был свидетелем сумасшествия и гибели своего отца, превратился во взрослого мужчину. Но детская травма его не отпускает и он часто вспоминает ту историю.

Дэнни работает в хосписе в пригороде Нью-Йорка. Неожиданно он встречает Абру: девочка со сверхспособностями устанавливает с Дэнни связь и просит помочь. Оказывается, группа охотников на одаренных детей от организации “Истинный Узел” уже вышла на след Абры. Теперь только Торранс сможет спасти себе подобного человека.

Райские холмы

Райские холмы / фото: youtube.com

Жанр: фантастическая мелодрама

Режиссер: Элис Уоддингтон

Актеры: Эмма Робертс, Эйса Гонсалес, Нора Люм, Милла Йовович

“Райские холмы” - это необычный пансионат на тропическом острове. Сюда родители отправляют своих непутевых дочерей, чтобы научить их добродетели. Через два месяца из юной бунтарки девушка превращается в настоящую леди.

Ума - девушка из состоятельной семьи, которую родители хотят насильно выдать замуж. Они надеются, что на острове Уму заставят передумать и превратят в безропотную домохозяйку. Попав в “Райские холмы”, девушка понимает, что методы воспитания там далеки от идеальных, а у самого пансионата масса тайн.

Домой

Домой / фото: youtube.com

Жанр: драма

Режиссер: Нариман Алиев

Актеры: Ахтем Сеитаблаев, Виктор Жданов

Главный герой ленты - Мустафа, убитый горем отец, сын которого Назим погиб на Востоке Украины. Сейчас цель Мустафы - похоронить ребенка на родине, в Крыму, по мусульманским обычаям. Вместе с младшим сыном они отправляются в путешествие, которое в итоге серьезно отразится на их отношениях. Сможет ли отец возродить в сыне патриотизм?

Фильм принимал участие в конкурсной программе 72-го Каннского кинофестиваля, получил премию “Золотой Дюк” ОМКФ, а сегодня является претендентом на “Оскар” от Украины в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”.

Сельма в городе призраков

Сельма в городе призраков / фото: youtube.com

Жанр: семейная анимация

Режиссер: Карлос Гутьеррес Медрано

Актеры: Фернанда Кастильо, Алан Эстрада, Карло Рота

Сельме ничего не известно о настоящих родителях, ведь она воспитывается в приемной семье. Но все 16 лет, несмотря на любовь приемных родителей, девочка мечтает встретиться с родными людьми. Однажды, старшие братья Сельмы находят старинную книгу заклятий, которая является дверью в другие миры.

Втроем они отправляются в Город Приведений, чтобы отыскать ключ от прошлого девочки. Вскоре путешественники понимают, что Город Приведений ничем не отличается от обычного, а призраки совсем нестрашные. Удастся ли Сельме отыскать в Городе Призраков своих умерших родителей?

Гонки на миллион/В погоне за ветром

Гонки на миллион/В погоне за ветром / фото: youtube.com

Жанр: мелодраматический экшн

Режиссер: Рэйчел Гриффитс

Актеры: Сэм Нил, Стив Пейн, Тереза Палмер

История австралийской наездницы Мишель Пэйн. С раннего детства ее страстью были лошади, ведь она выросла среди них, на семейной ферме-питомнике. Мишель всегда отличалась лидерскими качествами и стремилась побеждать. Она была младшей из 10 детей, которых воспитывал отец-одиночка.

Пэдди считал увлечения животными детской причудой, поэтому разрешал дочери пробовать на скорость любую лошадь. У Мишель было несчетное количество падений, масса неудач и травм, но ничто не смогло вернуть девушку к обычной жизни. И успех пришел! Мишель вместе с чистокровным скакуном Принцем выиграли “Мельбурнский кубок” - соревнования, на которых еще никогда не побеждала женщина.

Напасть на 5 баксов

Напасть на 5 баксов / фото: youtube.com

Жанр: детективная комедия

Режиссер: Мирослав Латик

Актеры: Дмитрий Хомяк, Евгения Гладий, Александр Жуковин

Молодежная комедия о мелком мошеннике Хомяке. Парня вместе с друзьями Максом и Зеником обвиняют в убийстве. В полиции ломают голову над тем, как посадить ребят за решетку. Особенно старается “крот”, для которого это следствие - прикрытие для другой операции.

Главные герои попадают в ряд опасных передряг, в эпицентр борьбы силовиков и местного криминального авторитета. Общая цель охоты для всех - флешка с видео государственного преступления. И, когда кажется, что все потеряно, Хомяка посещает гениальная идея...

Тролль: история с хвостом

Тролль: история с хвостом / фото: youtube.com

Жанр: анимация

Режиссер: Кевин Манро, Кристиан Кемп

Актеры: Элана Дункельман, Анджела Галуппо

В Эрводе - стране троллей короля выбирают на соревнованиях. Тролль Гром выигрывает их уже многие годы. Но, во время очередного состязания за трон, Гром попадает в ловушку, превращается в камень, а его хвост уносит злой дух.

Теперь страной управляет хитрый и злобный Грим. У принца Трима есть всего три дня, чтобы спасти отца и вернуть королевству справедливого правителя. Вместе с друзьями, Фрейей и Ютулом, они отправляются в опасное путешествие дикими лесами. Триму и компании придется даже столкнуться с миром людей.

Источник: korrespondent.net