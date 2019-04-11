В Бердичеве Житомирской области в воскресенье, 3 ноября, столкнулись два авто, одно из них, в котором находился шестимесячный ребенок, перевернулось. Младенец, благодаря тому, что находился в автокресле, не пострадал, сообщает Бердичів BIZ.

По данным полиции, 27-летний водитель автомобиля Renault Trafic, двигаясь по второстепенной дороге, при выезде на перекресток не предоставил преимущество в движении автомобилю Fiat Doblo под управлением 49-летней жительницы Бердичевского района, в результате чего произошло столкновение и автомобиль Fiat Doblo перевернулся на крышу.

Водитель и 21-летняя пассажирка автомобиля Fiat получили травмы. Младенец, который находился в автокресле, отделался легким испугом.

Cмотрите фотогалерею: В Бердичеве перевернулось авто, младенца спасло автокресло

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Источник: korrespondent.net