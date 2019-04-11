В Украине запретили еще 54 книги из России

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну из России еще 54 книги. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Госкомтелерадио отказало ООО Якабу Трейд в выдаче разрешений на ввоз с территории Российской Федерации 54 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Так, признаки пропаганды обнаружены в издательской продукции ОАО Издательская группа Весь из Санкт-Петербурга.

"В предисловиях к 42 книгам популярного индийского философа Ошо (Пхагван Шри Радниш) владелец издательской группы Весь в духе имперской пропаганды восхваляет государство-агрессора, размышляя о генетической избирательности русских и русской духовной культуры", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такое же пропагандистское предисловие сопровождает и 12 других книг по психологии, на ввоз которых на таможенную территорию Украины Госкомтелерадио не дало разрешения.

Также указано, что на сегодняшний день в список запрещенных для ввоза в Украину книг включены 266 изданий общим тиражом 1 млн 310 тысяч экземпляров.

Напомним, что в 2019 году тиражи украиноязычных книг удвоились – до 21,5 млн экземпляров книг и брошюр. В то же время тиражи книг на русском языке постепенно снижаются.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net