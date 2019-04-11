Во Вьетнаме задержали еще восемь человек по делу грузовика с 39 трупами

Полиция во Вьетнаме задержала еще восемь человек в рамках расследования массовой гибели мигрантов в Британии, сообщает местное издание VnExpress.

Восемь подозреваемых в причастности к организации сети по отправке незаконных мигрантов были задержаны 3 ноября в провинции Нгеан.

Сообщается, что 21 житель этого региона пропал в Великобритании, покинув страну в период с апреля по август. Власти провинции собирают образцы ДНК родственников пропавших для опознания жертв трагедии в Эссексе.

На прошлой неделе полиция Вьетнама в рамках расследования дела в Эссексе задержала двух человек в провинции Хатинь.

Напомним, 23 октября в Великобритании нашли грузовик с 39 трупами. Среди погибших 38 взрослых и один подросток. Изначально предполагалось, что грузовик из Болгарии и въехал в Великобританию в субботу. Скорее всего, люди погибли от переохлаждения. В грузовивике была минусовая температура.

Позже GPS-отчет показал, что автомобиль находился во французских лагерях для беженцев в Дюнкерке и Кале, затем отправлялся в Бельгию. В последний раз в Европе прицеп был зафиксирован в бельгийском портовом городе Зебрюгге 22 октября, после чего отправился в поездку в британский Пурфлит.

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Источник: korrespondent.net