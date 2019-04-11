На месте разрушенного украинского мемориала в Польше установили крест

В селе Верхрата в Польше на сельском кладбище установили крест на месте разрушенного мемориала воинам УПА. Об этом в Facebook сообщил польский активист Томаш Барт в понедельник, 4 ноября.

"Крест установлен сегодня на месте разрушенной могилы на кладбище в с. Верхрата (Польша)", - написал он.

В селе состоялось мероприятие по случаю установки креста.

"Мы не хотим, чтобы история повторялась. У поляков и украинцев она была трагической. Мы хотим строить настоящее и будущее на тех ценностях, которые всегда были нам близки", - заявили участники мероприятия, передает Gazeta Wyborcza.

Мемориал был разрушен в 2016 году. Ответственность за осквернение могилы взяли на себя радикальные националисты из организации Лагерь великой Польши (Oboz wielkiej Polski).

Каменный крест на кладбище в Верхрате был установлен в 1993 году на могиле 13 воинов УПА, а также гражданских умерших. Памятник имел легальный статус и охранялся в соответствии с международным соглашением между Украиной и Польшей.

Напомним, что ранее в Польше украинцев избили за украинский язык. Двое братьев курили возле ночного клуба и общались. Их избили с применением слезоточивого газа. Один из пострадавших 18 дней был в коме, частично потерял память, а половина его тела до сих пор парализована.

Ранее консул сообщил, что число украинцев в Польше выросло впятеро. Гражданам Украины выдано почти 200 тысяч разрешений на жительство в Польше. Украинцы в этой стране преимущественно выполняют простую физическую работу.

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Источник: korrespondent.net