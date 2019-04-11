В городе Вишневое гражданин России возле памятника Небесной Сотни повредил флагшток с черно-красным флагом ОУН. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области.

"На правонарушителя указал свидетель, который заметил вандала из окна своей квартиры и сразу вызвал полицию", – говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что повредил флагшток 45-летний гражданин Российской Федерации, который приехал к родственникам в село Святопетровское и имеет вид на постоянное место жительства в Украине.

"Нарушитель при общении с полицейскими вел себя неадекватно: то громко плакал, то начинал смеяться. В то время, когда вышел в коридор за естественными потребностями, неожиданно он выпрыгнул в окно с третьего этажа админздания. Полицейским мужчина объяснил свой "полет", что для него просто играет громко музыка", – отметили в полиции.

Для оказания медицинской помощи полицейские вызвали карету скорой помощи, мужчину доставили в больницу с травмами тела.

В отношении правонарушителя работники полиции составили административный протокол о мелком хулиганстве (ст.173 КоАП).

Указано, что в Государственной миграционной службе Украины уже готовится ходатайство об отмене россиянину вида на жительство, выдворении его из страны с запретом дальнейшего въезда в Украину.

Cмотрите фотогалерею: Под Киевом россиянин повредил флагшток с флагом ОУН

На прошлой неделе в Одесской области мужчина надругался над флагом Украины. Он сорвал флаг со столба возле дома культуры в селе Ильинка Беляевского района и вытер о него ноги. Мужчину задержали. Свои действия он оправдал выпитой водкой.

Также сообщалось, что на Житомирщине мужчина порвал украинский флаг.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net