В Стамбуле водитель автобуса въехал в остановку и напал на людей

В Стамбуле водитель городского автобуса врезался в остановку и напал с ножом на людей, которые пытались помешать ему сбежать, пострадали 13 человек. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщает Европейская правда.

Турецкая полиция заявила, что 33-летнего водителя автобуса задержали в воскресенье после того, как он прыгнул в море, чтобы попытаться скрыться с места происшествия.

В результате инцидента пострадали 13 человек, включая человека, который получил колотую рану, когда пытался задержать водителя. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Полиция заявила, что среди пострадавших были трое граждан Ирана и двое детей.

Пока неизвестно, умышленно ли водитель въехал в остановку. Полиция заявила, что начато расследование.

Напомним, что в Киеве фура влетела в остановку. Ее водитель пытался избежать столкновения с пешеходом.

Ранее в Киевской области в селе Гребенки на Одесской трассе автомобиль Hyundai Tucson на полном ходу врезался в остановку общественного транспорта.

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Источник: korrespondent.net