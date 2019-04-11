Эстония поддерживает членство Украины в ЕС и НАТО

"Двусторонние отношения Эстонии и Украины - безоблачные, но есть еще много сфер, в которых мы можем улучшить наше сотрудничество. И именно это будет на повестке дня во время встречи наших президентов, которая состоится в конце ноября", - сказал Рейнсалу.
Напомним, что в сентябре президент Эстонии посетила Киев, где встретилась с Зеленским, которого пригласила в Таллин. Она приезжала в Украину на ежегодный форум Ялтинской европейской стратегией (YES).
Тогда Керсти Кальюлайд заявила в интервью, что главное отличие Украины от других стран бывшего СССР состоит в сильном гражданском обществе, но крайне важно бороться с коррупцией.
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Источник: korrespondent.net
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