Эстония поддерживает членство Украины в ЕС и НАТО

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, находящийся с визитом в Киеве, заявил в понедельник, 4 ноября, что Таллин поддерживает полноценное присоединение Украины к Евросоюзу и НАТО, сообщает Европравда.

"Эстония - преданный друг Украины и поддерживает полное ее присоединения к политической семье Европейского союза и НАТО на основании соответствующих реформ и трансформаций в стране", - добавил министр.

Он напомнил, что Эстония стала первой из стран ЕС, которая заявила о непризнании российских паспортов, выданных на оккупированных территориях Донбассаю

Он отдельно подчеркнул, что Эстония никогда не признает аннексию Крыма Россией и регионов востока Украины, и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Рейнсалу также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в ноябре встретится в Таллинне с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Двусторонние отношения Эстонии и Украины - безоблачные, но есть еще много сфер, в которых мы можем улучшить наше сотрудничество. И именно это будет на повестке дня во время встречи наших президентов, которая состоится в конце ноября", - сказал Рейнсалу. Напомним, что в сентябре президент Эстонии посетила Киев, где встретилась с Зеленским, которого пригласила в Таллин. Она приезжала в Украину на ежегодный форум Ялтинской европейской стратегией (YES). Тогда Керсти Кальюлайд заявила в интервью, что главное отличие Украины от других стран бывшего СССР состоит в сильном гражданском обществе, но крайне важно бороться с коррупцией.

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Источник: korrespondent.net