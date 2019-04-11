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04. 11. 2019

ОБСЕ подтвердила полное разведение сил в Золотом

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила завершение отвода сил и средств в районе Золотого Луганской области. Об этом говорится в отчете на сайте миссии.

"Я приветствую завершение вывода сил и техники из Золотого и начало деятельности по разминированию территории. Воодушевленный прогрессом в Станице-Луганской и Золотом, я настоятельно призываю стороны сделать все необходимое для скорейшего разведения сил в районе Петровского", - заявил спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик.

Он также отметил, что выполнение обязательств относительно разъединения сил и техники будет способствовать укреплению доверия между сторонами и мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Напомним, во вторник отвод в Золотом начался, несмотря на заявления об обстрелах.

В штабе ООС сообщили подробности обстрела в Золотом-4, который произошел еще в понедельник, 28 октября. Также были опубликованы фото с места обстрела. Однако в среду президент Зеленский отрицал обстрелы в Золотом.

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Источник: korrespondent.net
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