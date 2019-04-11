Погода на неделю: в Украине потепление и дожди

В течение недели в большинстве регионов Украине пройдут дожди. При этом будет достаточно тепло – на юге до +21 градуса. Немного похолодает к концу недели. Об этом сообщает Укргидрометцентр в понедельник, 4 ноября.

Так, сегодня в Украине преимущественного без осадков. На севере днем температура воздуха составит +15...+17 градусов тепла, а ночью +6...+8. На западе температура воздуха днем +15...+18, а ночью +7...+11. На востоке днем синоптики прогнозируют +9...+16, а ночью 0...+2. В южных областях днем ожидается +16...+20, а ночью +6...10. В центральной части страны температура воздуха составит +15...+17, а ночью +6...+8.

В Киеве облачно, ночью возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха составит +14...+16, а ночью +11...+13. Ветер юго-западный 7-12 м/сек.

Во вторник, 5 ноября, на севере, востоке и юге страны пройдут дожди, местами сильные. На западе синоптики прогнозируют днем +13...+17, а ночью +6...+9. На юге днем ожидается +15...+19, а ночью +10...+14. На севере температура составит +13…+15 днем и +9…+12 ночью. На востоке термометр покажет +12…+14 градусов тепла, ночью +6…+9. В центре страны температура воздуха будет днем +14...+16 градусов тепла, а ночью +10...+12.

В Киеве облачно, ночью небольшой дождь. Днем температура воздуха составит +14...+16, а ночью +11...+13. Ветер юго-западный 7-12 м/сек.

В среду, 6 ноября, дожди переместятся на Западную Украину. Температура в этом регионе днем составит +11…+16 тепла, ночью +7…+9. На востоке днем ожидается +14...+17, а ночью +6...+9. На юге днем синоптики прогнозируют +17...+21, а ночью +10...+14. В северных областях днем будет +16...+18, а ночью температура составит +6...+9. В центре страны ожидается +16...+18 днем и +7...+9 ночью.

В Киеве синоптики осадков не прогнозируют. Днем температура воздуха составит до +16...+18, а ночью +8…+10. Ветер юго-западный 7-12 м/сек.

В четверг, 7 ноября, кратковременные дожди пройдут на западе и севере Украины. На севере температура воздуха днем составит +9...+11 градусов тепла, а ночью +5...+7. На западе прогнозируется днем +10...13, а ночью +5…+9. В восточных областях днем ожидается +15...17, а ночью +8…+11. На юге температура воздуха составит +16...+18, а ночью +11…+14. В центре страны +12...+16 днем и +7...11 ночью.

В Киеве в четверг небольшой дождь. Днем температура воздуха составит +10...+12, а ночью +7…+9 градусов тепла. Ветер изменится на юго-восточный, 3-8 м/сек.

В пятницу, 8 ноября, дожди продолжат идти в западных и северных регионах. На западе прогнозируется температура на уровне +10...+13 днем и +5…+9 ночью. На севере днем до +11 и до +8 ночью. На юге днем до +19 и до +14 ночью. В восточных областях +15...+17 днем и +8...+11 ночью. В центральных областях будет +12...+14 днем и +7...+11 ночью.

В Киеве в этот день небльшой дождь возможен и днем, и ночью. Температура воздуха составит +10...+12 днем и +7...+9 ночью. Ветер юго-восточный, 3-8 м/сек.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве выпал первый снег. Он начался вечером 30 октября и продолжил падать 31 числа.

Также сообщалось, что Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на ноябрь.

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Источник: korrespondent.net