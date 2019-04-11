Полиция накрыла банду фальшивомонетчиков в Черновцах

Правоохранители разоблачили организованную преступную группу фальшивомонетчиков, действовавших на территории Черновицкой области. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщает пресс-служба полиции области.
Отмечается, что накануне спецподразделение КОРД задержало организатора преступной группы и одного из ее участников сразу после очередного сбыта 2500 поддельных долларов США.
"Во время задержания и проведения обыска в автомобиле нарушителей, изъято 27 500 долларов США с признаками подделки", - говорится в сообщении.
В течение суток полицейские провели 20 обысков, во время которых было изъято примерно 62 тысячи долларов США, почти половина из них - с признаками подделки. Также изъято более 5500 евро и 166 тысяч гривен, полученных преступным путем, оружие и боеприпасы.
По данным следствия, 19-летний житель Черновцов создал преступную группу из десяти местных жителей в возрасте до 39 лет.
Злоумышленники использовали поддельную иностранную валюту для приобретения транспортных средств и цифровой техники. Установлена их причастность к 15 таким фактам на территории Буковины и соседних регионов Украины.
Правонарушителям грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Оба задержанные помещены в изолятор временного содержания.
Досудебное расследование продолжается.
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Ранее сообщалось, что в Киеве у парня изъяли семь миллионов фальшивых гривен. Он пытался купить доллары через объявление на сайте.
Также сообщалось, что в Киеве доллары обменяли на полмиллиона фальшивых гривен, которые были распечатаны на принтере.
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Источник: korrespondent.net
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