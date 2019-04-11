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04. 11. 2019

Уволен глава Космического агентства Украины

Правительство уволило главу Государственного космического агентства Павла Дегтяренко. Как говорится на сайте Кабмина, решение было принято накануне.

Таким образом, он не проработал пятилетний срок - был назначен в августе 2017 года.

Как сообщалось, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном регулировании космической деятельности. Закон предусматривает, что осуществление отдельных видов космической деятельности осуществляется на основании разрешения.

Частично украинская ракета отправила корабль к МКС

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Источник: korrespondent.net
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