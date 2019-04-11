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04. 11. 2019

Украинец выиграл Чемпионат мира по дрифтингу

Украинский гонщик стал чемпионом на Всемирных автоспортивных играх в Риме. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Пилот из Одессы 38-летний Дмитрий Иллюк победил на FIA Motorsport Games в категории дрифт. Украинец управлял Nissan 200SX, на котором обогнал спортсменов из Чехии и России.

На “автомобильных Олимпийских играх” украинец сражался за титул с 24 спортсменами. Кроме того, заезд проходил на мокрой трассе. Сам спортсмен признался, что ехал за победой.

Cмотрите фотогалерею: Украинец выиграл Чемпионат мира по дрифтингу

Дмитрий Иллюк является многоразовым чемпионом Украины, восточной Европы и зимнего сезона по дрифту 2018-2019 годов.

Ранее сообщалось, что украинский паркурщик показал невероятные трюки. Также Корреспондент писал о том, скорость скалолазки удивила Сеть.

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Источник: korrespondent.net
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