Киев возмущен визитом депутата Госдумы в Золотое

Поездка депутата Госдумы в Золотое является "нарушением всех норм". Об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает УНН.
"Поездка депутата парламента России - это нарушение всех норм, это наша территория... и это обязательно вызовет реакцию официальную Министерства иностранных дел", - сказал министр.
Отметим, ранее на Youtube появилось видео, как депутат Госдумы, председатель партии Родина Алексей Журавлев якобы посетил Золотое и проверил "выполнение украинской стороной условия о разведении сил".
Как видно из обнародованных фото- и видеоматериалов, Журавлева сопровождали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и совместного Центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
Напомним, во вторник отвод в Золотом начался, несмотря на заявления об обстрелах.
В штабе ООС сообщили подробности обстрела в Золотом-4, который произошел еще в понедельник, 28 октября. Также были опубликованы фото с места обстрела. Однако в среду президент Зеленский отрицал обстрелы в Золотом.
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Источник: korrespondent.net
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