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04. 11. 2019

В Кабмине рассказали о том, что вызвало наибольшие дискуссии

Члены Кабинета министров больше всего спорили во время обсуждения проекта бюджета. Об этом сообщает LB.ua в понедельник, 4 ноября.

"С бюджетом классическая ситуация: все хотят больше по своему направлению, а ресурсы ограничены", - рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В тоже время министр по делам ветеранов и переселенцев Оксана Коляда уверяет, что даже финансовый вопрос не рассорил чиновников.

"Мы все постоянно собирались вместе, рассказывали, у кого какие горячие нужды. Когда решали вопрос дофинансирования тех или иных программ, то советовались все вместе и все вместе принимали решения. Для меня это такой показательный аспект слаженности работы Кабмина", - отметила Коляда.

Один из споров между членами правительства произошел на открытом заседании Кабинета Министров, которое провели в Мариуполе 28 октября. Так, министр внутренних дел Арсен Аваков не поддержал состав конкурсной комиссии по отбору председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В нее вошли, в частности, активисты Виталий Шабунин, Ольга Кобылинская и Екатерина Рыженко, которые неоднократно критиковали Арсена Авакова. Глава МВД отметил, что "очень осторожно относится к таким наблюдательным общественным организациям". Большинство министров все же поддержали такой состав комиссии.

Напомним, что ранее в Кабмине рассказали о влиянии Авакова. Владислав Криклий заявил, что Аваков не демонстрирует явных попыток влиять на правительство.

Также стало известно, когда госбюджет будут планировать на три года. В Минэкономики заявили, что у украинской власти уже есть бюджетная декларация на три года и обновлять под нее макроэкономический прогноз будут уже следующей весной.

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Источник: korrespondent.net
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