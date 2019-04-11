Пристайко объяснил, почему РФ не выдает захваченные корабли

Украинские военные готовы прибыть в любую точку, чтобы забрать захваченные Россией корабли. Но российская сторона тормозит процесс их выдачи. Об этом сказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, комментируя процесс возвращения захваченных РФ украинских кораблей, сообщает ЛИГА.нет.

"Мы готовы забрать эти корабли. Более того, МИД отправило ноту, в которой просили назвать координаты и время, когда мы можем забрать свои корабли", – сказал министр.

По словам Пристайко, когда Украина получит эти корабли, он хотел бы видеть, остались ли на них следы обстрела.

"Или эта задержка связана с тем, что они постепенно их ремонтируют, и исчезают как раз дыры от обстрелов наших боевых кораблей", – предположил он.

Министр подчеркнул, что никаких задержек с украинской стороны нет, и украинские военные готовы прибыть в любую точку, чтобы их забрать.

Напомним, месяц назад Вадим Пристайко утверждал, что в ближайшее время Россия вернет захваченные корабли. Он говорил, что между РФ и Украиной "есть взаимодействие" и процесс возвращения кораблей находится на финальном этапе.

Как известно, Россия задержала украинские военные катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" с украинскими моряками 25 ноября 2018 года. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения.

А 7 сентября текущего года Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". В Украину вернулись 24 моряка и еще 11 человек, которые были в разные годы осуждены российскими судами.

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Источник: korrespondent.net