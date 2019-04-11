РФ выдвигает новые требования по нормандской встрече - МИД

Российская Федерация требует согласовать документ, который будет итогом саммита "нормандской четверки". Об этом на брифинге в понедельник, 4 ноября, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, сообщает РБК-Украина.

В частности, он подтвердил, что российская сторона выдвигает требования о подготовке документа.

"В сентябре, когда мы договаривались, было всего два требования: формула Штайнмайера и разведение на трех участках. Мы завершаем сейчас третий участок, а российская сторона начинает говорить о документе, который стороны должны согласовать. Этого требования не было, хотя если это документ, который должен быть по результатам встречи, это можно подготовить. Мы готовы к этой встрече и надеемся, что если не будет обстрелов, начнем разведение в Петровском", - добавил Пристайко.

Он также отметил, что разведение сил в Петровском Донецкой области завершит выполнение условий для проведения саммита нормандской четверки.

"Вы знаете, что по нашим оценкам разведение должно было начаться как раз сегодня. Но несколько дней назад были обстрелы в зоне разведения. Не просто в районе где-то там, а в конкретной зоне разведения, что было зафиксировано также миссией ОБСЕ. Поэтому мы были вынуждены перенести это разведение на тот период, когда будет достигнет семидневный период тишины", - отметил Пристайко.

Он подчеркнул, что как только будет достигнут этот период, украинская сторона будет готова к следующему этапу разведения, и таким образом, завершит все предпосылки для встречи нормандской четверки.

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Источник: korrespondent.net