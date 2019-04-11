Иран запустил 30 новейших центрифуг для обогащения урана

Иран начал использовать дополнительные 30 усовершенствованных центрифуг IR-6 для обогащения урана, вдвое увеличив их количество. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщает Associated Press со ссылкой на президента Организации по атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи.

Отмечается, что это вдвое больше центрифуг, чем было известно ранее, хотя Иран предупреждал о намерениях увеличить их количество.

Центрифуги IR-6, которые начал использовать Иран, способны производить обогащенный уран в десять раз быстрее, чем оборудование предыдущего поколения.

При этом Салехи рассказал, что Иран разрабатывает прототип центрифуги IR-9, который в 50 раз быстрее, чем установка IR-1 первого поколения.

Как известно, ядерная сделка ограничивает использование Ираном только 5060 центрифуг первого поколения IR-1. С запуском центрифуг нового поколения IR-6 Иран до года сокращает, по оценкам экспертов, сроки, необходимые ему для создания ядерного оружия.

Напомним, 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе − в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Позднее МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

В начале июля Иран заявил, что начинает обогащать уран выше уровня в 3,67%, оговоренного ядерной сделкой.

Также власти страны объявили, что перейдут к третьей фазе сокращения обязательств в рамках совместного всеобъемлющего плана действий, если европейские страны не найдут способ выполнить свою часть сделки.

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Источник: korrespondent.net