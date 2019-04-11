Умер в ужасе. Кто возглавил ИГИЛ вместо Багдади

Террористическая группировка Исламское государство подтвердила смерть своего лидера Абу-Бакра аль-Багдади. Новым главой организации назначен Абу Ибрагим аль-Хашеми. Он уже заявил, что США дорого заплатят за смерть лидера ИГИЛ. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Жизнь и смерть аль-Багдади

Об уничтожении лидера ИГИЛ американский президент Дональд Трамп объявил 27 октября. По его словам, аль-Багдади "умер в ужасе", подорвав пояс смертника, когда его окружили американские военные. Кроме прочего, Трамп заявил, что американские военные ликвидировали его возможного преемника.

Президент отметил, что в операции также участвовали Россия, Турция, Сирия и Ирак. Однако Минобороны РФ заявило, что они не оказывали поддержки США, а также усомнилось в том, что аль-Багдади действительно удалось уничтожить.

Сирийский лидер Башар Асад также сомневается в гибели террориста, поскольку не видел доказательств. При этом Трампа он назвал лучшим президентом США за то, что "не пытается скрыть свои намерения".

Как считает Асад, действующий американский президент прямо говорит, что США "хотят нефти", "хотят от кого-то избавиться", "хотят предоставлять услуги за деньги".

Ибрахим Аввад Ибрахим Али аль-Бадри, больше известный как Абу-Бакр аль-Багдади, родился в 1971 году в деревне Аль-Джаллам в центральном Ираке. Его отец - консервативный мусульманин-суннит, зарабатывавший на жизнь продажей овец. Семья воспитывала шестерых детей.

Соседи называли семью обычной, а деревню, в которой та жила, - заурядной. Однако в тех местах в основном жили представители рода аль-Бадри, прослеживающего свое происхождение от клана курайшитов, из которого происходит пророк Мухаммед. Лидер ИГИЛ использовал этот сюжет, когда в 2014 году объявил о создании всемирного халифата.

Как пишет New York Times в детстве аль-Багдади был робким, замкнутым и тихим. Высокие отметки в школе получал только по искусству. Однако быстро преуспел в изучении Корана.

В 20 лет, в 1991 году, он поступил в Багдадский университет, а получив степень бакалавра, начал учиться в Университете Саддама, который специализируется на изучении ислама. В те годы его описывали как молчаливого и сдержанного человека.

В 2003 году, когда США начали вторжение в Ирак. 11 месяцев он провел в американском лагере Кэмп-Букка в Ираке из-за подозрений в нападении на военных США.

Некоторые эксперты считают, что взгляды аль-Багдади радикализировались именно в заключении, но, как говорят люди, находившиеся вместе с ним в тюрьме, он попал в Кэмп-Букка, уже будучи преступником.

Спустя год после освобождения аль-Багдади присоединился к «Совещательному собранию моджахедов в Ираке», объединившему различные суннитские группировки, и стал лидером повстанцев в центральном Ираке. В мае 2010 года он возглавил все повстанческое движение.

К середине 2012 года террористы, подконтрольные аль-Багдади, перебрались в Сирию. К середине 2013-го иракские повстанческие группировки объединились в террористическую организацию Исламское государство, а еще год спустя, в июне 2014, террористы захватили Мосул, второй по величине город Ирака, а также большую часть территории на границе с Сирией.

В Пентагоне заявляли, что дом лидера ИГИЛ находился в провинции Идлиб в шести километрах от границы Сирии и Турции. США также опубликовали видео, на котором видно начало штурма дома.

На кадрах видно дом, окруженный забором. К нему с двух сторон выдвигаются две группы штурмующих. Видео длится десять секунд и снято с беспилотника.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

Глава подконтрольного Пентагону Центрального командования генерал Кеннет Маккензи рассказал, что штурм проводили с помощью вертолетов. Перед началом операции спецназовцев собрали в группы на территории Сирии.

"Когда стало ясно, что мы получили ясную и достоверную информацию о его [аль-Багдади] укрытии, мы разработали план по поимке или убийству и начали подготовку спецназа к миссии", - сообщил Маккензи на пресс-конференции.

Маккензи отметил, что план по уничтожению главы террористической операции был разработан так, чтобы боевики ИГИЛ не смогли раскрыть его, а также таким образом, чтобы при выполнении операции не пострадал никто из местных жителей.

"Это зона (где находился дом аль-Багдади - ред.), в которой мы обычно не проводили операции. Чтобы добраться до нее, понадобится около часа на вертолете с нашей базы в Сирии", - сказал генерал.

Спецназ прикрывали ударные вертолеты, боевые беспилотники и истребители четвертого и пятого поколения, рассказал Маккензи.

Комментируя видео, он отметил, что боевики обстреляли американские вертолеты из двух точек. По словам Маккензи, стрелявшие, вероятно, не были членами ИГИЛ. Тем не менее, поскольку они продемонстрировали "враждебное поведение по отношению к американским силам", они были убиты в ходе двух вертолетных атак группы поддержки.

Маккензи также заявил, что перед началом операции военные призывали мирно сдаться всех, кто находился в здании.

pic.twitter.com/OzVfDjyOeV — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

Тех, кто вышел из убежища, досмотрели, проверяя наличие оружия, а затем отвели в сторону. На месте, по словам генерала, находились 11 детей.

Маккензи отметил, что пять членов ИГИЛ представляли опасность для военных и не отвечали на требования на арабском сложить оружие. Речь идет о четырех женщинах и одном мужчине, они были убиты.

"Когда захват со стороны американских войск был неизбежен, аль-Багдади взорвал бомбу, убив себя и двух маленьких детей", - заключил Маккензи. В итоге убежище погибли шесть членов ИГИЛ.

29 октября Трамп опубликовал фото раненого при ликвидации аль-Багдади пса. По данным Пентагона, собака получила неопасные для здоровья травмы.

AMERICAN HERO! pic.twitter.com/XCCa2sGfsZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2019

Генерал рассказал, что пес четыре года служит в рамках военной программы K-9 и уже принял участие примерно в 50 боевых миссиях.

Он получил ранения от проложенных в тоннеле электрических кабелей после того, как аль-Багдади взорвал свой пояс смертника под комплексом. Хочу также отметить, что он вернулся к исполнению своих обязанностей", - заявил Маккензи.

Что известно о новом главаре ИГИЛ

Имя нового "халифа Исламского государства" - Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши. Скорее всего элемент Хашеми - это позывной или псевдоним.

В заявлении ИГИЛ о новом лидере почти ничего не говорится. Он назван "богословом" и "ветераном джихада".

Аль-Кураши называет себя выходцем из рода Курайшитов. Исследователи ислама считают, что "халиф" ИГИЛ обязательно должен происходить из рода, имеющего отношение к пророку Мухаммеду.

“Никто - и я имею в виду никого за пределами вероятного очень маленького круга внутри ИГИЛ - не имеет ни малейшего представления о том, кто их новый лидер. Группировка пока не обнародовала никаких значимых биографических подробностей, которые могли бы позволить аналитикам установить его личность", - говорит Пол Крукшенк, редактор CTC Sentinel в центре борьбы с терроризмом.

Также у экстремистов появился новый "представитель". Заявления от имени группировки теперь делает Абу Хамза аль-Кураши. Предыдущий член группировки, выполнявший эту функцию, Абу Хассан аль-Мухажир, был убит в ходе операции через несколько часов после аль-Багдади.

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Источник: korrespondent.net