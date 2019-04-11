Президент Владимир Зеленский подписал закон о судебной реформе. На сайте Верховной Рады говорится, что в понедельник, 4 ноября, документ вернули с подписью главы государства.

Закон предлагает ввести новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, полномочия предыдущего состава ВККС прекращаются. Назначение на должности двенадцати членов комиссии будет осуществляться Высшим советом правосудия (ВСП) по результатам конкурса.

ВСП должен образовать конкурсную комиссию, в состав которой войдут три человека, избранные Советом судей из числа ее членов, и три человека из числа международных экспертов, предложенных международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Закон также предусматривает сокращение судей Верховного Суда с 200 до 100.

Напомним, что 16 октября народные депутаты приняли законопроект во втором чтении.

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Ранее сообщалось, что Верховный суд просит Зеленского ветировать закон о судебной реформе.

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Источник: korrespondent.net