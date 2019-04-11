Зеленский сменил губернатора Черкасской области

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Черкасской областной госадминистрации Романа Боднаря.

Предыдущий губернатор Игорь Шевченко был на должности всего всего три месяца.

Также президент сменил главу черкасского областного управления СБУ - Юрия Погасия вместо Сергея Ходунова.

Как сообщает местное издание Про Все, представлять Боднара и Погасия приехал заместитель главы офиса президента Сергей Трофимов.

Во время представления нового руководителя области он назвал основные проблемы региона, отметив, что они до сих пор остаются нерешенными.

По его словам, самыми проблемными отраслями области являются дороги, проблемы с началом отопительного сезона в городе Смела и экологическая ситуация.

"Если из Киева в Черкассы еще можно доехать, то в любой из райцентров добраться практически невозможно из-за проблемное состояние дорог", - отметил Трофимов.

Отметим, в прошлую пятницу Зеленский представил нового губернатора Тернопольской области. Им стал Игорь Сопель, который баллотировался в Раду от Слуги народа, но проиграл.

Также президент назначил Андрея Прокопенко главой Черниговской ОГА.

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Источник: korrespondent.net