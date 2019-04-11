Зеленский сменил губернатора Черкасской области

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Черкасской областной госадминистрации Романа Боднаря.
Предыдущий губернатор Игорь Шевченко был на должности всего всего три месяца.
Также президент сменил главу черкасского областного управления СБУ - Юрия Погасия вместо Сергея Ходунова.
Как сообщает местное издание Про Все, представлять Боднара и Погасия приехал заместитель главы офиса президента Сергей Трофимов.
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Источник: korrespondent.net
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