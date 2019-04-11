Екатерине Гандзюк посмертно дали награду Ukrainian ID Awards

Херсонская активистка Екатерина Гандзюк была посмертно удостоена международной премию Ukrainian ID Awards. Вместо девушки награду вышла получать ее мать. Об этом сообщает УНИАН в понедельник, 4 ноября.

"Я хочу вам от имени гражданского общества передать награду, которая адресована вашей дочери в ее память. Знайте, что ее подвиг, ее поступок ценят люди, что она для нас была бы чрезвычайно ценна живой. Мы все хотели бы, чтобы она была лидером движения непокорения, движения против коррупции, несправедливости. Но, к сожалению, так не произошло. Пусть она вам и вашему мужу, папе Кати Гандзюк, напоминает, что этот подвиг люди не забывают. Катя уже стала частью героической истории нашей страны", - сказала президент Фонда гуманитарного развития Украины Наталья Заболотная.

Мама активистки, приняв награду, поблагодарила.

"Спасибо вам за высокую награду, за высокую оценку деятельности моего ребенка", - сказала Надежда Гандзюк.

Напомним, что Служба безопасности Украины обещает в ближайшее время продемонстрировать результат в расследовании пяти уголовных производств, связанных с делом убийства Екатерины Гандзюк.

Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что скоро огласят важную информацию по расследованию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

СБУ расследует халатность полиции по делу Гандзюк

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Источник: korrespondent.net