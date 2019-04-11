Застрявшее в Канаде 101 год назад судно сместилось

В Канаде из-за шторма 101 летнее застрявшее судно сдвинулась с места. Об этом сообщает CBS.

В 1918 году корабль застрял на скалах недалеко от Ниагарского водопада на территории Канады.

Недавний шторм в регионе вызвал сильное течение, которое сместило корабль. Судно понесло вниз по течению на 46 метров.

Местные власти опасаются, что корабль не выдержит еще одной суровой погоды и может упасть через водопад.

Ранее сообщалось, что в Таиланде у водопада погибли шесть слонов. Также Корреспондент писал о том, что на дне моря нашли первый авианосец, подбитый японским камикадзе.

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Источник: korrespondent.net