Лента RSS
Подписаться на ленту
04 ноября 2019, понедельник, 16:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,28
04. 11. 2019

Застрявшее в Канаде 101 год назад судно сместилось

В Канаде из-за шторма 101 летнее застрявшее судно сдвинулась с места. Об этом сообщает CBS.

В 1918 году корабль застрял на скалах недалеко от Ниагарского водопада на территории Канады.

Недавний шторм в регионе вызвал сильное течение, которое сместило корабль. Судно понесло вниз по течению на 46 метров.

Местные власти опасаются, что корабль не выдержит еще одной суровой погоды и может упасть через водопад.

Ранее сообщалось, что в Таиланде у водопада погибли шесть слонов. Также Корреспондент писал о том, что на дне моря нашли первый авианосец, подбитый японским камикадзе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.