В Виннице открыли первую полностью автоматизированную заправочную станцию, которая работает без персонала, а все операции водители выполняют самостоятельно, сообщает сайт города Винницы.

Отмечается, что на реализацию проекта ушло два года.

Представитель компании Global Energy Максим Полищук рассказал, что АЗС работает по принципу самообслуживания.

Водитель приезжает, выбирает топливо (ДТ, 92 или 95), вставляет пистолет в бак, а дальше на терминале вводит нужную сумму и вносит средства. Рассчитаться за горючее можно наличными, с помощью PayPass, банковской или специальной топливной карточкой. За каждую заправку клиент получает чек.

Разработчики утверждают, что подобная автоматизированная заправка - первая в Украине. Отмечается, что отсутствия персонала и потребности в содержании большого комплекса, влияет на стоимость топлива.

В течение следующих дней на АЗС находиться консультант, который будет помогать водителям. А за месяц обещают обустроить отдаленную поддержку через специальные устройства на самой станции.

В первый день работы услугами АЗС успели воспользоваться более полусотни человек.

Cмотрите фотогалерею: В Виннице открыли первую в Украине АЗС без сотрудников

Ранее сообщалось, что под Винницей во время стрельбы на АЗС пострадали два человека.

А на заправке в Николаеве нашли три трупа. Позже полицейские задержали коллегу погибших. Отмечалось, что своих коллег он расстрелял из-за неприязненных отношений.

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Источник: korrespondent.net