Названа новая дата разведения в Петровском

Разведение сил и средств в Петровском Донецкой области может начаться 8 ноября. Об этом заявил командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко в понедельник, 4 октября.

"Мы уже направили письмо в ОБСЕ. 7 ноября приступаем, 8 ноября - фактически разводимся, если не будет нарушен режим тишины", - отметил Кравченко.

В то же время глава украинской стороны СЦКК Александр Борщевский подчеркнул, что крайние обстрелы были 30 октября, поэтому 7 ноября миссия ОБСЕ должна верифицировать прекращение огня, после чего 8 ноября в 12:00 начнется разведение.

Ранее ожидалось, что отвод войск в Петровском начнется 4 ноября.

Напомним, в прошлый вторник начался отвод в Золотом, несмотря на заявления об обстрелах.

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Источник: korrespondent.net