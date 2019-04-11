В АРМА ответили на обвинения в рейдерстве

Агентство по розыску и менеджмента активов отрицает свою причастность к рейдерству, о котором ранее рассказал министр юстиции Денис Малюська. Об этом говорится в заявлении АРМА.

"Агентство по розыску и менеджменту активов отрицает свою причастность к незаконным действиям, связанным с реализацией арестованного имущества", - говорится в сообщении.

"Продажа отдельных лотов по ценам, ниже рыночных, объясняется рядом факторов, в частности: формированием цены на аукционе, где стартовая цена и цена реализации могут существенно отличаться (несмотря на частое отождествление этих понятий в информационном пространстве); отягощенностью активов, которые предлагает АРМА, криминальными арестами, из-за чего спрос на такие активы меньше, чем на аналогичные, но юридически не обремененные объекты; случаями юридического саботажа со стороны владельцев арестованного имущества, которые прибегают к обжалованию решений АРМА по организации продаж имущества, обжалования договоров купли-продажи активов и т.д.", - сообщили в АРМА.

В АРМА заявили, что эти обстоятельства влияют на формирование цены спроса при приобретении арестованного имущества в сторону понижения. Также в агентстве отметили, что сейчас проводят несколько служебных расследований в отношении людей, которые не предупредили указанные проблемы.

Ранее сообщалось, что министр юстиции обвинил АРМА в рейдерстве. Денис Малюська сообщил, что АРМА занималось рейдерством посредством системы электронных торгов, реализующих арестованное имущество.

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Источник: korrespondent.net