Белорусы устроили штурм нового ресторана KFC

В белорусском городе Витебск открытие нового ресторана сети KFC сопровождалось настоящим штурмом посетителей и давкой. Об этом накануне сообщило издание Reformation.

Отмечается, что заведение открылось в ТРЦ ТриО. Ажиотаж возник благодаря тому, что первым посетителям обещали подарочные сертификаты на еду из KFC. Первым трем посетителям – на 100 рублей, еще для 300 – по 10 рублей. На предложение в основном откликнулись подростки.

На видео из ТРЦ можно видеть, что как только двери открылись, в них ринулась толпа. Люди бежали в ресторан, некоторые падали под ноги напиравших сзади.

"Возбужденные посетители вынуждены были бежать через узкий коридор между витринами ТРЦ. Очевидно, во время давки они могли пострадать, в первую очередь дети", – пишет издание.

Ранее в белорусском городе Гродно произошла давка на входе в новый магазин секонд-хенда.

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Источник: korrespondent.net