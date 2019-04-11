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04. 11. 2019

Парикмахера Криштиану Роналду убили в Швейцарии

Бывшего парикмахера футболиста  Криштиану Роналду Рикардо Маркеса Феррейру нашли мертвым в Швейцарии. Об этом сообщает газета Observador в понедельник, 4 ноября.

Издание сообщает, что тело 40-летнего мужчины обнаружили еще 1 ноября сотрудники гостиницы в районе Альбисриден в Цюрихе. Труп с ножевыми ранениями лежал на кровати, повсюду были следы крови. Также сообщается, что в номере присутствовал сильный запах алкоголя.

Полиция считает приоритетной версию об убийстве португальца. Уже 3 ноября, в Цюрихе задержали 39-летнего гражданина Бразилии, которого подозревают в совершении преступления. О мотивах предполагаемого убийцы не сообщается.

Напомним, что ранее мертвую женщину нашли на участке со 140 змеями. Вокруг шеи американки был обвит питон, когда ее тело нашли в окружении других змей.

Также сообщалось, что тело тайской миллионерши спрятали в ее собственном холодильнике, залив его бетоном.

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Источник: korrespondent.net
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