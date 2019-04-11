Лента RSS
Подписаться на ленту
04 ноября 2019, понедельник, 18:00
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,28
04. 11. 2019

На Харьковщине школьникам массово продлили каникулы из-за отсутствия тепла

На Харьковщине школьникам в городе Купянск продлили до 8 ноября каникулы, говорится 4 ноября в пресс-службе отдела образования  городского совета.
 
"Отдел образования Купянского городского совета сообщает, что в связи с отсутствием отопления в учреждениях общего среднего образования города из-за невыполнения своих обязательств теплоснабжающей организацией КП "Областной информационно-технический центр "в соответствии с заключенным с отделом образования договором, в связи с процедурой подписания соглашения с НАК "Нафтогаз Украины", несоблюдением температурного режима в учебных помещениях заведений, учитывая информацию заведений общего среднего образования города о принятых решениях... о продлении срока на проведение осенних каникул до 08.11.2019, с целью сохранения здоровья учащихся, избежания повышения уровня заболеваемости участников образовательного процесса, осенние каникулы в 10 учреждениях общего среднего образования города продлены до 08.11.2019", - говорится в сообщении.
 
При этом, как отмечается, образовательный процесс не будет прекращен в начальной школе учебно-воспитательного комплекса "Школа-гимназия №3", ведь его помещение отапливается газовой топочной.
 
Напомним, мы писали, куда можно отправить детей на школьные каникулы.
 
Также сообщалось, что в Чернигове закрыли школу из-за вспышки болезни.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.