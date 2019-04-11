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04. 11. 2019

Воры ограбили французский собор из наследия ЮНЕСКО

На юго-западе Франции похитили сокровищницу собора Олоронской Божьей Матери, который внесен во всемирное наследие ЮНЕСКО. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщает радиостанция France Bleu.

Отмечается, что сокровищница была разграблена минувшей ночью тремя мужчинами.

"Проникновение произошло около двух часов ночи. Трое мужчин взломали дверь автомобильным тараном", - говорится в сообщении.

Среди похищенного, в частности, была драгоценная литургическая посуда. По словам мэра города Любрейл, похищенное бесценно.

Во всемирное наследие ЮНЕСКО собор был включен в 1998 году.

Напомним, под Киевом ограбили три церкви за сутки. Во всех случаях злоумышленники проникли в храмы, взламывая замки. Пропали старинные иконы и денежные пожертвования.

Ранее в Донецкой области из храма украли мощи Георгия Победоносца. Пойманный злоумышленник заявил, что слышал о чудодейственной силе, которой якобы обладают данные реликвии, поэтому похитил их и принес домой.

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Источник: korrespondent.net
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