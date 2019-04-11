Укравтодор в Полтавской области завершил монтаж металлических строений для новой эстакады на окружной вокруг областного центра. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба компании.
Отмечается, что длинна сооружения составляет 518 м, самая высокая опора - 30 м.
"Металлическое пролетное строение уже натянуто по обеим проездам. Для движения транспорта построят по две полосы в каждом направлении, - уточняют в Укравтодоре.
Сейчас продолжаются подготовительные работы к нанесению покрытия из гусасфальта, и параллельно подрядчик монтирует деформационные швы и красит конструкции.
Cмотрите фотогалерею: Под Полтавой смонтировали 518-метровую эстакаду
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Источник: korrespondent.net
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