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04. 11. 2019

Под Полтавой смонтировали 518-метровую эстакаду

Укравтодор в Полтавской области завершил монтаж металлических строений для новой эстакады на окружной вокруг областного центра. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба компании.

Отмечается, что длинна сооружения составляет 518 м, самая высокая опора - 30 м.

"Металлическое пролетное строение уже натянуто по обеим проездам. Для движения транспорта построят по две полосы в каждом направлении, - уточняют в Укравтодоре.

Сейчас продолжаются подготовительные работы к нанесению покрытия из гусасфальта, и параллельно подрядчик монтирует деформационные швы и красит конструкции.

Cмотрите фотогалерею: Под Полтавой смонтировали 518-метровую эстакаду

 
Напомним, ЕБРР выделит Украине €300 млн на региональные дороги. Премьер-министр Алексей Гончарук с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию подписали меморандум по программе финансирования региональных дорог.
 
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Источник: korrespondent.net
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