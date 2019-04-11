В Житомирской области неизвестный мужчина ворвался в дом депутата Овруцкого районного совета, руководителя местной ячейки Народного Руха Анатолия Круковского и избил его завернутым в целлофан молотком. Об этом в Facebook сообщил председатель Житомирской областной организации Народного Руха Олег Лагнюк.

"… выбив входную дверь, ворвался неизвестный и пытался убить его. Орудием убийства бандит использовал молоток обернутый целлофаном. Удар был нанесен в сантиметре от виска. Спасло А. М. Круковского то, что в это время в другой комнате находилась его сестра, депутат Овруцкой районного совета Ольга, и пришла ему на помощь. Вместе удалось вытеснить нападающего из помещения", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: На Житомирщине молотком избили депутата. 18+

По словам Лагнюк, в течение последних двух лет это не первое нападение на депутата. Он добавил, что областная организация Народного Руха готовит обращение в Главное управление СБУ области.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области, пострадавший отказался подать заявление в полицию. При этом событие зарегистрировано Овручским отделением полиции по сообщению в соцсетях. Сейчас по месту жительства депутата работает следственно-оперативная группа.

Напомним, в Кривом Роге избили депутата. Неизвестные, применив газовый баллончик, напали на депутата и нанесли ему телесные повреждения предметом, похожим на фрагмент металлической трубы.

В Полтавской области депутат покончил жизнь самоубийством

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net